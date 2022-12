Corea del Sud: tasso di approvazione del presidente Yoon cresce al 38,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è aumentato ulteriormente attestandosi al 38,9 per cento, superando la soglia del 35 per cento, un incremento di 2,5 punti percentuali in una settimana. E' quanto rilevato da un sondaggio di Realmeter pubblicato oggi. Il tasso di sfiducia è calato di 1,9 punti percentuali, attestandosi al 58,9 per cento. Secondo i sondaggisti, l'aumento dei consensi è legato in parte alla risposta decisa del presidente allo sciopero generale indetto nel Paese dagli autotrasportatori. (Git)