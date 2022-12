Usa-Russia: Blinken, Washington "lavora attivamente" a rilascio Brittney Griner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno "lavorando attivamente" per ottenere il rilancio dei due cittadini statunitensi attualmente detenuti in Russia: la giocatrice di pallacanestro Brittney Griner e l'ex marine Paul Whelan. Lo ha dichiarato ieri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cbs". Il segretario ha dichiarato che la scorsa estate il dipartimento di Stato ha presentato una proposta "sostanziale" alle autorità russe per ottenere la liberazione dei due prigionieri, e che da allora l'amministrazione del presidente Joe Biden ha lavorato "quasi ogni giorno" rivolgendo appelli alla Russia. Secondo resoconti dei media russi, gli Stati Uniti avrebbero offerto alla Russia la consegna di un noto trafficante di armi in cambio di Griner e Whelan. Le autorità statunitensi, però, non hanno confermato tale informazione. (segue) (Was)