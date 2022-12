Corea del Sud: marinai rapiti nel Golfo di Guinea hanno raggiunto la Costa d'Avorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due marinai sudcoreani rapiti nove giorni fa nel Golfo di Guinea e successivamente rilasciati hanno raggiunto il porto di Abidjan, in Costa d'Avorio, e sono in buona salute. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri sudcoreano. I marinai erano due dei 19 membri dell'equipaggio di una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall, sequestrata da pirati il 24 novembre e liberata il giorno successivo. Le autorità sospettano che la nave sia stata sequestrata per rubarne il carico di petrolio greggio, del valore stimato in 2,3 milioni di dollari. Dopo il sequestro il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin aveva chiesto il sostegno del ministero della Difesa del Ghana, confinante con la Costa d'Avorio, e annunciato l'istituzione di una squadra di risposta. Lo scorso anno le forze armate sudcoreane hanno trasferito la loro unità antipirateria dal Golfo di Aden al Golfo di Guinea in risposta a un altro sequestro di marinai coreani. (Git)