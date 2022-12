© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paul Pelosi, marito della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, ha presenziato ieri all'evento Kennedy Center Honors, segnando la sua prima apparizione in pubblico a Washington dopo l'aggressione domestica subita lo scorso ottobre. L'aggressione, avvenuta nella casa della coppia in California, era costata a Paul Pelosi una frattura cranica e ferite al braccio destro e alle mani. (Was)