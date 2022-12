Imprese: Apple e Nvidia primi clienti dello stabilimento di Tsmc in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple e Nvidia saranno i primi due clienti del nuovo stabilimento di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) in Arizona, negli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", ricordando che lo stabilimento dovrebbe avviare alla fine del prossimo anno la produzione di alcuni tra i microchip più avanzati al mondo. In futuro lo stabilimento dovrebbe rifornire altre grandi aziende dell'elettronica come Advanced Micro Devices (Amd) e Xilinx, primo sviluppatore di chip programmabili che Amd ha acquisito tramite un affare da 35 miliardi di dollari. (segue) (Git)