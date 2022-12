Imprese: Apple e Nvidia primi clienti dello stabilimento di Tsmc in Arizona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiterà lo stabilimento domani, 6 dicembre, per assistere all'installazione del primo macchinario, nel quadro della rinnovata enfasi attribuita alla stabilità delle catene d’approvvigionamento. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota, aggiungendo che Biden parlerà dei piani economici ideati per stimolare la produzione, ricostruire le catene di fornitura ed espandere l’occupazione. L'impianto di Phoenix per i chip realizzati con tecnologia a 5 nanometri terrà una cerimonia cui parteciperanno funzionari governativi e rappresentanti dei clienti e dei fornitori di Tsmc. Con un costo di 12 miliardi di dollari, la fonderia dovrebbe avviare la produzione entro il 2024. Morris Chang, fondatore della multinazionale, ha confermato i piani per costruire un secondo impianto in Arizona dedicato all’avanzato processo produttivo a 3 nanometri. (Git)