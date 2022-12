Iran: media governativi su abolizione polizia morale, parole capo magistratura male interpretate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la Rivoluzione islamica del 1979 che portò al rovesciamento della monarchia dello shah Mohammad Reza Pahlavi, il nuovo sistema islamista voluto dall’ayatollah Ruhollah Khomeini ha continuamente monitorato il rispetto del rigoroso codice di abbigliamento per donne e uomini, con il velo femminile che diviene obbligatorio per legge nel 1983. Tuttavia, è solo durante il governo del presidente ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad che nasce ufficialmente la polizia morale “gasht-e ershad” con l’obiettivo di “diffondere la cultura del pudore e dell'hijab”. Le unità della famigerata polizia morale sono state istituite dal Consiglio supremo della Rivoluzione culturale dell'Iran, oggi guidato dal presidente Ebrahim Raisi. Compito della polizia morale, nota anche semplicemente come “pattuglia”, è quello di far rispettare il codice di abbigliamento che richiede alle donne di indossare, oltre al velo, anche abiti lunghi e vieta pantaloncini, jeans strappati e altri vestiti ritenuti immodesti. (segue) (Res)