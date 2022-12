Business news: Brasile, Energia, Petrobras scarta vendita centrale termoeletrica Canoas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha fatto sapere che non intendere vendere la centrale termoelettrica di Canoas, nello Stato di Rio Grande do Sul. Non "esistono le condizioni commerciali adeguate" per realizzare la cessione, afferma la compagnia in una nota, segnalando che "valuterà i prossimi passi" di un processo avviato a maggio 2020. La centrale di Canoas, dal nome del municipio che la ospita, può essere alimentata a gas naturale o con diesel, e ha una potenza installata di 249 megawatts. "La compagnia continua a valutare periodicamente il suo portafoglio e ribadisce l'impegno a rispettare la più ampia trasparenza dei processi di dismissione e di gestione degli asset", si legge in una nota. (Res)