Usa-Israele: Blinken ribadisce sostegno a Tel Aviv dopo elezione Netanyahu

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ribadito ieri il sostegno degli Stati Uniti a Israele, nonostante il divario nelle posizioni politiche tra l'amministrazione del presidente Joe Biden e il governo di destra del primo ministro eletto Benjamin Netanyahu. "Il partenariato (tra i due Paesi) - e tutto ciò che ha prodotto per i popoli delle nostre nazioni e per il mondo - ha sempre poggiato sul ferreo impegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele, un impegno che non è mai stato più forte di oggi", ha dichiarato Blinken nel corso di una conferenza organizzata da J Street, una organizzazione pro-Israele di orientamento progressista. Il segretario Usa ha ribadito però anche il sostegno dell'amministrazione Biden a una soluzione a due Stati alla questione israelo-palestinese e per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano, due posizioni che non sono condivise da Netanyahu. (Was)