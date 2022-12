Giappone: aumento bilancio Difesa, governo accantona aumento pressione fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il quotidiano "Nikkei" ha preso visione della bozza di una proposta presentata da un gruppo di esperti governativi, che cita l'aumento sostenibile della pressione fiscale come strumento essenziale a finanziare l'aumento del bilancio della Difesa. Il gruppo di esperti guidato dall'ex diplomatico Kenichiro Sasae ha approntato una proposta che sollecita a tenere in considerazione le capacità finanziarie del Paese e la sua situazione economica, e delinea di interventi sulla tassazione - anche quella a carico delle imprese - che però non disincentivino gli investimenti delle aziende e l'aumento dei salari. (segue) (Git)