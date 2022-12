Usa: blackout nel North Carolina causati da attacchi a infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interruzioni nelle forniture di energia elettrica che hanno interessato vaste porzioni del North Carolina lo scorso fine settimana sono state causate da attacchi con armi da fuoco a infrastrutture energetiche di quello Stato Usa. Lo hanno reso noto ieri le autorità statunitensi, che hanno definito gli attacchi un "atto criminale". Lo sceriffo della contea di Moore, Ronnie Fields, ha riferito l'esito dei primi rilievi effettuati presso le sottostazioni per la distribuzione dell'energia elettrica andate a fuoco nel fine settimana. Il senatore statale Tom McInnis ha parlato di un "deliberato atto intenzionale". Per il momento, però, le autorità hanno precisato di non disporre di elementi sufficienti a ipotizzare l'identità e il movente dei responsabili. I blackout che hanno colpito oltre 35mila utenze nel North Carolina sono iniziati nella notte di sabato, e hanno interessato la maggior parte della contea di Moore. Le interruzioni delle forniture potrebbero proseguire per giorni, e lo Stato ha proclamato un'emergenza e un coprifuoco locale dalle 21 alle 5 (ora locale). Alla ricerca dei responsabili partecipa anche il Federal Bureau of Investigation (Fbi). (Was)