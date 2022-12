Giappone: stagnazione salari disincentiverà immigrazione asiatica entro un decennio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Japan Business Federation (Keidanren), principale organizzazione rappresentativa delle imprese giapponesi, ha sollecitato le aziende che vi aderiscono ad aumentare i salari dei loro dipendenti per far fronte all'aumento dei prezzi al consumo nel Paese. L'organizzazione ha presentato il mese scorso la bozza di una serie di raccomandazioni in vista della prossima stagione di negoziati salariali, in programma in autunno. Le linee guida definitive verranno pubblicate dalla Keidanren il prossimo gennaio. Al centro dei negoziati salariali figurerà l'inflazione, che anche in Giappone ha raggiunto livelli senza precedenti da decenni a questa parte. Una bozza preliminare delle raccomandazioni consultata dal quotidiano "Nikkei" invita i membri dell'organizzazione, di cui fanno parte le maggiori imprese giapponesi, a considerare le tendenze dei prezzi e "assumere azioni lungimiranti che mantengano e rafforzino la tendenza degli aumenti salariali", pur riaffermando il principio secondo cui ogni azienda dovrebbe agire sulla base dei propri fondamentali finanziari. (segue) (Git)