Giappone: stagnazione salari disincentiverà immigrazione asiatica entro un decennio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione sindacale del Giappone (Rengo) punta a conseguire per i suoi iscritti un aumento salariale del 5 per cento, un incremento che nel avrebbe precedenti nel Paese da trent'anni a questa parte. La centrale sindacale lo ha annunciato il mese scorso, forte degli appelli rivolti dal governo giapponese alle aziende ad aumentare il livello retributivo dei lavoratori, per tenere il passo dell'inflazione. La Confederazione sindacale rappresenta circa 7 milioni di lavoratori, e la sua presidente, Tomoko Yoshino, preme per un sensibile aumento dei salari già dallo scorso anno. "Dovremmo mantenere la tendenza all'aumento dei salari in corso dal 2014, e dovremmo spingerci oltre per tenere il passo dell'inflazione", ha dichiarato Yoshino. Dal 2016 allo scorso anno, la Rengo ha chiesto aumenti delle retribuzioni del 4 per cento annuo durante le contrattazioni note come "shunto", che si svolgono solitamente nella stagione primaverile. La Confederazione sindacale non chiedeva un aumento salariale del 5 per cento dal 1995. Le grandi aziende giapponesi hanno già risposto con un approccio possibilista: "Dato il peso dell'inflazione, è naturale che si discuta di adattamento dei salari", ha dichiarato Masakazu Tokura, presidente della Keidanren e del colosso della chimica Sumitomo Chemical. (segue) (Git)