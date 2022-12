Bulgaria-Kosovo: presidente Osmani in visita a Sofia conferisce medaglia ai militari della Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani ha conferito una medaglia d'onore ai militari bulgari che hanno partecipato alla missione Nato in Kosovo (Kfor). Secondo quanto riferisce la stampa bulgara, Osmani si trova in visita a Sofia su invito dell’omologo Rumen Radev. L'onorificenza è stata consegnata al generale Valeri Tsolov, comandante del comando interforze bulgaro. Alla cerimonia erano presenti la viceministra bulgara della Difesa, Teodora Gencovska, e il capo di Stato maggiore della Bulgaria, l'ammiraglio Emil Eftimov. La Bulgaria ha aderito alla missione Kfor nel febbraio Duemila e da allora vi hanno preso parte circa 1.300 militari. Attualmente, 30 militari bulgari sono schierati in Kosovo.(Seb)