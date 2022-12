Nato: Ucraina, Cina e Balcani al centro dei lavori della ministeriale di Bucarest (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per quanto riguarda i Balcani vogliamo essere sempre più presenti, vogliamo far sì che i Balcani siano stabili”, ha detto il titolare della Farnesina in un punto stampa a margine dei lavori. “Ho raccontato (al vertice odierno a Bucarest) della missione che ho avuto anche con il ministro (della Difesa) Crosetto in Serbia e in Kosovo e la visita alla missione della Nato, che è guidata da un ufficiale italiano”, ha spiegato Tajani. Il ministro ha infine annunciato l’organizzazione di un vertice a Roma sui Balcani, con la partecipazione dei ministri degli Esteri della regione. Più in generale, secondo Tajani, la Nato deve essere uno strumento per vigilare attentamente sulla pace e la stabilità. Il titolare della Farnesina ha spiegato che immigrazione e lotta al terrorismo sono stati altri temi affrontati nella riunione, come pure quello della sicurezza cibernetica. “Ci sono azioni a volte ostili, a volte di intelligence nei confronti della Nato, dell’Europa. Noi vogliamo rafforzare la nostra sicurezza, lo facciamo anche in Italia e lo faremo in maniera determinata anche alla Farnesina”, ha detto Tajani. (segue) (Rob)