Bosnia: Dodik, politica Repubblica Srpska non decisa da fattori esterni o da Serbia

- La Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha un proprio governo, che ottiene con elezioni democratiche, e la sua politica non è dettata dall'esterno o dalla Serbia come sostiene il premier kosovaro, Albin Kurti. Lo ha affermato il presidente della stessa entità, Milorad Dodik, ripreso dall'emittente "N1". La dichiarazione di Dodik arriva in risposta all'affermazione di Kurti il quale aveva dichiarato che a causa "dell'esperienza amara" della Bosnia Erzegovina, non permetterà la formazione dell'Associazione di comuni serbi in Kosovo, poiché non vuole che la Serbia "copi lo stesso modello della Repubblica Srpska in Kosovo". "Kurti sta solo cercando un alibi per non adempiere ai suoi obblighi internazionali, approfondendo così la crisi e ritardando la soluzione. La Repubblica Srpska ha un proprio governo, che ottiene con elezioni democratiche, e la sua politica non è dettata dall'esterno e nemmeno da Belgrado, come suggerito da Kurti", ha sottolineato Dodik. (Seb)