Speciale difesa: Nato, Dreosto (Lega), con approvazione dl su partecipazione Italia a missioni, confermiamo impegni con alleati

- "Con il voto favorevole in commissione Esteri e Difesa, la maggioranza e la Lega vogliono confermare gli impegni presi con gli alleati internazionali. Si tratta di riaffermare il nostro posizionamento strategico e la collaborazione con i nostri partner atlantici in ambito militare e di difesa collettiva. L'Italia dimostra di essere affidabile e come tale ha la possibilità di avere una postura per poter accrescere anche la sua influenza all'interno dei consessi internazionali. Con il nuovo 'Concetto strategico' della Nato, l'Alleanza Atlantica ha dimostrato flessibilità, dando al fronte est la giusta importanza ma non dimenticandosi di un'altra area estremamente importante per noi italiani: il Mediterraneo allargato. Dai flussi migratori usati come arma da attori ostili, al terrorismo, alla sicurezza dei gasdotti e dei cavi sottomarini, il Mediterraneo torna ad essere cruciale, non solo per il nostro Paese ma per l'Europa intera. Inoltre la partecipazione italiana ai contingenti Nato ci rende sempre orgogliosi dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa che con orgoglio mantengono alto il tricolore in aree strategiche per il nostro Paese, come ad esempio con il contingente Nato a guida italiana in Kosovo o in Iraq. Sempre in ambito Nato, è necessario creare un sistema congiunto per il rafforzamento della protezione delle infrastrutture sensibili e a innalzare le difese cyber onde prevenire nuovi attacchi cibernetici a strutture critiche che possono minare la sicurezza nazionale. Con la compattezza della maggioranza e grazie al nuovo governo, per l'Italia si può aprire un nuovo capitolo da protagonista in campo internazionale". Lo dichiara in una nota il senatore Marco Dreosto, segretario dell'Ufficio di presidenza della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama. (Com)