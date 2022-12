Difesa: trasferita in Italia dal Kosovo la piccola Irena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La prognosi è riservata. I carabinieri del reggimento Msu (Multinational Specialized Unit) inquadrato nella missione Kfor in Kosovo, hanno subito raccolto la richiesta di aiuto della mamma per le gravissima patologia cardiaca che affligge la bimba e che in Kosovo non avrebbe potuto ricevere le cure necessarie. Attivata immediatamente la componente Ci.mi.c. (Civil Military Cooperation) del reggimento, l'ambasciata d'Italia a Pristina, il ministero della Salute italiano e il Covo, si è potuto rapidamente pianificare e portare a termine l'operazione. Generosa la collaborazione offerta dal nosocomio napoletano, riconosciuto centro d'eccellenza per le patologie neonatali e dall'Istituto religioso "Povere Figlie della Visitazione di Maria" di Napoli, che ospiterà la mamma della bambina per tutto il periodo di cure. (segue) (Com)