Balcani: Fajon a “Nova”, Slovenia sostiene fortemente l’adesione della regione all’Ue

- La Slovenia assegna grande importanza alla regione dei Balcani occidentali: sono i nostri vicini più prossimi e questo è vicinato parte dell’Europa, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova” la ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon, a margine dell’ottava edizione della conferenza Med Dialogues. “Stiamo tentando di sostenere questi Paesi nel loro processo di adesione all’Ue, appoggiando le riforme economiche e sociali”, ha detto Fajon. “Vorremo veder emergere la volontà politica a livello Ue affinché si conceda lo status di Paese candidato alla Bosnia Erzegovina entro la fine dell’anno. Sarebbe un messaggio molto importante, forte e simbolico del fatto che il Paese non viene lasciato indietro. Il secondo obiettivo è la liberalizzazione dei visti con il Kosovo, oltre a mantenere attivo il dialogo con Serbia e Montenegro”, ha detto la ministra. “Dobbiamo fare di più e più velocemente, specialmente ora in cui, visti gli effetti della guerra in Ucraina, questa regione è molto fragile. Dopo aver discusso per 20 anni dell’allargamento e aver visto tanti giovani lasciare i Paesi della regione, dobbiamo renderci conto che queste persone meritano una vita migliore”, ha spiegato Fajon.(Res)