- Non è con la soglia del Pos che si combatte l’evasione fiscale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Che Tempo che fa” su “Rai 3”. "Non è lì che si evade, se metti una soglia al Pos più bassa basta andare 3 volte in banca e ritirare, non è che li si combatte la corruzione e l'evasione fiscale”, ha aggiunto.(Res)