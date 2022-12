Business news: Colombia-Emirati, Bogotà sospende negoziati su Trattato di libero commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha sospeso i negoziati per un Trattato di libero commercio (Tlc) con gli Emirati Arabi Uniti, avviati dall’ex presidente Ivan Duque. In un colloquio con l’emittente “BluRadio” il ministro del Commercio colombiano German Umana ha spiegato che la trattativa si è interrotta perché non c'erano le condizioni lavorative, ambientali e di origine e in questo momento il governo sta valutando i trattati esistenti, non aprendone di nuovi. (Res)