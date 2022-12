Iran: media governativi su abolizione polizia morale, parole capo magistratura male interpretate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la legge iraniana, tutte le donne al di sopra dell'età della pubertà devono indossare un copricapo e abiti larghi in pubblico, sebbene l'età esatta non sia chiaramente definita. A scuola, le ragazze in genere devono indossare l'hijab dall'età di sette anni, ma ciò non significa che debbano necessariamente indossarlo in altri luoghi pubblici. Non ci sono però linee guida o dettagli chiari su quali tipi di abbigliamento si qualifichino come inappropriati, lasciando molto spazio all'interpretazione e scatenando accuse secondo cui gli esecutori della "moralità" detengono arbitrariamente le donne come avvenuto per Mahsa Amini. (Res)