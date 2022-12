Business news: Brasile-Regno Unito, firmato accordo per evitare doppia imposizione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Regno Unito hanno firmato un accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale e prevenire l'evasione. Secondo l'Agenzia delle entrate (Receita Federal) del Brasile, la misura aumenterà la sicurezza giuridica nelle transazioni tra i due Paesi e comporterà l'espansione del commercio bilaterale e dei flussi di investimento. Per il segretario generale dell'Agenzia, Julio Cesar Vieira Gomes, l'espansione della rete di trattati fiscali favorisce il Brasile nel processo di adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il Regno Unito è il 26mo Paese membro dell'Ocse con cui il Brasile firma questo tipo di accordo. (Res)