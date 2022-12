Business news: Brasile, rapporto debito pubblico-Pil torna ai livelli pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il rapporto debito pubblico-Pil in Brasile ha raggiunto a ottobre il 76,8 per cento. Lo riferisce la Banca centrale (Bc), evidenziando che si tratta di un calo dello 0,3 per cento su mese e del 3,5 su anno, oltre che del miglior risultato da febbraio 2020, prima della pandemia di nuovo coronavirus, quando il rapporto era stato di 75,3 per cento. L'istituto di credito sottolinea inoltre che il debito corrisponde a un valore di 7.300 miliardi di real (1.322 miliardi di euro). Per il capo del dipartimento di statistica della Bc, Fernando Rocha, il calo del debito è interpretabile come un effetto di tre fattori. "La riduzione di 3,5 punti percentuali su anno riflette l'impatto della crescita del Pil nominale, il calo dei rimborsi netti del debito e l'effetto dell'apprezzamento del tasso di cambio del real contro il dollaro". La stima del governo è che il debito pubblico del Paese chiuderà il 2022 a un livello più basso di quello di febbraio 2020. (Res)