Speciale difesa: trasferita in Italia dal Kosovo la piccola Irena

- E' stato effettuato il trasporto sanitario d'urgenza, da Pristina a Napoli, della piccola Irena, bambina di soli due mesi che versa in gravissime condizioni di salute. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero della Difesa di Pristina, l'attività di Medevac (Medical Evacuation) è stata coordinata dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) e ha visto impiegato un aereo C-27 dell'Aeronautica militare con relativo equipaggio. A bordo del velivolo un'equipe di medici e infermieri della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi di Napoli, un cardiochirurgo del Covi e personale dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri. La piccola paziente, accompagnata dalla mamma, si trova ora al "Monaldi", dove un'equipe specializzata si sta prendendo cura di lei. (Com)