Ucraina: ministra slovena Fajon a “Nova”, stabilire responsabilità delle atrocità del conflitto (3)

- In merito alla regione dei Balcani occidentali, la ministra ha rimarcato come la Slovenia sia sempre stata per considerare il vicinato orientale come parte dell’Europa. “Stiamo tentando di sostenere questi Paesi nel loro processo di adesione all’Ue, appoggiando le riforme economiche e sociali”, ha detto Fajon. “Vorremo veder emergere la volontà politica a livello Ue affinché si conceda lo status di Paese candidato alla Bosnia Erzegovina entro la fine dell’anno. Sarebbe un messaggio molto importante, forte e simbolico del fatto che il Paese non viene lasciato indietro. Il secondo obiettivo è la liberalizzazione dei visti con il Kosovo, oltre a mantenere attivo il dialogo con Serbia e Montenegro”, ha detto la ministra. “Dobbiamo fare di più e più velocemente, specialmente ora in cui, visti gli effetti della guerra in Ucraina, questa regione è molto fragile. Dopo aver discusso per 20 anni dell’allargamento e aver visto tanti giovani lasciare i Paesi della regione, dobbiamo renderci conto che queste persone meritano una vita migliore”, ha spiegato Fajon. (Res)