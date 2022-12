Business news: Brasile, S&P prevede crescita Pil al 2,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile registrerà nel 2023 una crescita economica dello 0,5 per cento rispetto al 2,9 per cento previsto nel 2022. E' quanto stima l'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's (S&P). Le stime attuali confermano la proiezione precedente per il 2022 e riducono dello 0,1 per cento quella per il 2023. L'economia brasiliana, recita il rapporto diffuso dall'agenzia di rating, rallenterà il prossimo anno rispetto alla prevista crescita del Pil del 2,9 per cento quest'anno, poiché la spinta derivante dal miglioramento dell'export e dall'aumento del prezzo delle materie prime quest'anno sarà molto inferiore. Inoltre, secondo l'agenzia, l'impatto di una politica monetaria restrittiva probabilmente si intensificherà con l'affievolirsi delle prospettive di crescita, frenando la domanda interna. (Res)