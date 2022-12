© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti ha registrato un’inflazione del 38,7 per cento a settembre su anno. Lo rende noto l’Istituto haitiano di statistica e informatica (Ihsi). Su mese l’inflazione si è attestata al 6,5 per cento. Ad agosto l’indice si era attestato al 32 per cento su anno e al 3,2 per cento su mese. L'aumento dei prezzi si inserisce in un grave contesto di crisi umanitaria. (Res)