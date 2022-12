Business news: Cile-Perù, Boric favorevole a tenere vertice Alleanza del Pacifico a Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha confermato il suo sostegno a tenere in Perù il vertice dell’Alleanza del Pacifico, inizialmente programmato in Messico e rimandato a data da destinarsi per la mancata presenza del presidente peruviano Pedro Castillo, cui il Congresso non ha dato l’autorizzazione a lasciare il Paese. "Abbiamo concordato, con il presidente Castillo, di tenere la riunione dei presidenti dell'Alleanza del Pacifico, cioè Perù, Cile, Colombia, Messico in Perù in una data che annunceremo a breve, una volta che avremo terminato le consultazioni con gli altri paesi membri dell'Alleanza", ha affermato Boric parlando alla stampa durante la visita di Castillo in Cile per co-presiedere la riunione del gabinetto interministeriale. (Res)