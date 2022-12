Iran: media governativi su abolizione polizia morale, parole capo magistratura male interpretate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presunta chiusura della “gast-e ersad”, la polizia morale iraniana, “non è stata confermata da nessun funzionario della Repubblica islamica dell’Iran”, secondo l’emittente statale iraniana in lingua araba “Al Alam”. "Nessun funzionario della Repubblica islamica dell'Iran ha confermato la questione della chiusura della polizia morale”, ha riferito l’emittente, secondo cui le dichiarazioni rilasciate ieri dal procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri sarebbero state “male interpretate”. Ieri rispondendo ad una domanda sul perché il famigerato corpo fondato nel 2006, non si veda più in giro per le strade, Montazeri ha dichiarato: "La polizia morale non ha nulla a che fare con la magistratura ed è stata abolita”. Secondo “Al Alam”, nelle sue dichiarazioni, il procuratore generale ha fatto notare che sarà la magistratura continuerà a “monitorare le azioni comportamentali a livello di comunità”. L’emittente iraniana ha inoltre sottolineato che “alcuni media stranieri hanno cercato di presentare questa dichiarazione del procuratore generale come un passo indietro della Repubblica islamica in merito all’obbligo dell'hijab” al centro dell’ondata di proteste iniziata a metà settembre dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, proprio in seguito al suo arresto da parte della polizia morale a Teheran per non aver indossato il velo in modo corretto. (segue) (Res)