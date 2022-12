Kosovo: sondaggio Aktiv, metà dei serbi non si vede nel Paese nei prossimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50 per cento dei serbi del Kosovo non si vede in Kosovo nei prossimi cinque anni mentre il 55 per cento di loro crede che la propria vita peggiorerà. Lo riporta la ricerca del 2022 sugli atteggiamenti della comunità serba in Kosovo condotta dall'organizzazione non governativa "Aktiv" della città di Mitrovica, ripresa dall'agenzia di stampa serba "Fonet". Durante la presentazione del rapporto è stato valutato che in Kosovo si sta verificando un'integrazione "silenziosa", ma non "sostanziale", perché i serbi del Kosovo hanno fiducia massima nelle istituzioni di Belgrado, il governo della Serbia e l'Ufficio per il Kosovo. L'opinione di solo il 7 per cento di loro è che la situazione si stia muovendo nella giusta direzione, mentre i due terzi non hanno fiducia né nei partiti né nei politici. Il 70 per cento degli intervistati pensa che la Russia sia il miglior difensore degli interessi dei serbi del Kosovo, mentre solo il 17 per cento sostiene la continuazione del dialogo sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Un numero estremamente ristretto di partecipanti alla ricerca appoggia l'idea di una demarcazione tra serbi e albanesi del Kosovo e una delle ragioni di tale atteggiamento è la fede nella reintegrazione del Kosovo nel sistema politico della Serbia. (segue) (Seb)