Balcani: premier albanese Rama, Vucic verrà al vertice di Tirana, altrimenti disastro per lui (2)

- Vucic ha dichiarato all'inizio di questa settimana che non parteciperà al vertice Ue-Balcani occidentali, che si terrà il 6 dicembre a Tirana, dopo che il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha nominato Nenad Rasic come ministro nel governo del Kosovo, mentre Rada Trajkovic è stato nominato suo consigliere. Tuttavia, dopo un incontro con il commissario europeo per la Politica di vicinato e i Negoziati di allargamento, Oliver Varhely, Vucic ha affermato che ci avrebbe "pensato" e deciso durante il fine settimana. (Alt)