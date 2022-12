Iran: presidente Raisi ammette la possibilità di modificare alcuni articoli della Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste vanno avanti ormai da 80 giorni. Fino ad ora sono 470 le persone uccise, di queste 64 sarebbero minorenni. Tra le forze di sicurezza le vittime sono invece 61. Secondo diverse organizzazioni per i diritti umani, 18.210 manifestati sono stati arrestai, 584 dei quali studenti. Ieri, per la prima volta dallo scoppio delle proteste, le autorità iraniane hanno annunciato la morte di oltre 200 persone. La magistratura iraniana ha condannato a morte almeno sei manifestanti e migliaia sono stati incriminati per il loro ruolo nei disordini. Lo scorso 24 novembre, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, aveva invitato l'Iran a porre fine "all'uso non necessario e sproporzionato della forza" contro i manifestanti. (Res)