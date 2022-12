Difesa: terminate operazioni di rimozione ordigni residuati bellici del secondo conflitto mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Gli artificieri dell'Esercito hanno portato a termine con successo le operazioni di rimozione di ordigni residuati bellici del secondo conflitto mondiale, operando simultaneamente in tre diverse aree del territorio nazionale. Lo riferisce lo Stato maggiore Difesa. In particolare le attività sono state condotte con il coordinamento delle rispettive prefetture, nelle città di Milano, Pesaro e Altavilla Vicentina dove sono stati impiegati i team di artificieri provenienti dal 10mo reggimento guastatori di Cremona, del reggimento genio pontieri di Piacenza e del reggimento genio guastatori paracadutisti di Legnago (Vr). (Com)