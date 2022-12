Cultura: sottosegretario Tripoli partecipa alla quarta riunione ministeriale Forum antiche civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Maria Tripodi ha partecipato a Baghdad, su delega del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, alla quarta riunione ministeriale del Forum delle antiche civiltà, piattaforma di dialogo e cooperazione culturale con l'obiettivo di valorizzare l'eredità delle antiche civiltà nel mondo contemporaneo attraverso gli strumenti di diplomazia culturale. Lo ha riferito una nota della Farnesina. "Operare insieme per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale, che come l’Unesco ci insegna è sempre patrimonio di tutti, può aiutare a rimarginare le ferite, superare le incomprensioni, ripristinare il dialogo e ricostruire condizioni di pace”, ha evidenziato il sottosegretario, ricordando come l'Italia sia in prima linea affinché la cultura e la difesa del patrimonio acquisiscano maggior rilievo nell'agenda internazionale. (segue) (Com)