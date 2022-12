Business news: Colombia, S&P, crescita rallenterà dal 7,7 all’1,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Colombia registrerà un rallentamento nel 2023, passando dal 7,7 per cento previsto nel 2022 all’1,1 per cento il prossimo anno. E’ quanto di legge nel rapporto sull’outlook regionale dell’agenzia di rating S&P. Vi sono chiari segnali, si legge, che la fortissima crescita della domanda interna degli ultimi due anni stia iniziando a indebolirsi, man mano che l'impatto delle misure di stimolo della pandemia si affievolisce. I consumi privati sono diminuiti del 2,2 per cento su base trimestrale nel terzo trimestre del 2022, il primo calo trimestrale dal secondo trimestre del 2020, quando la recessione legata alla pandemia ha avuto il suo impatto maggiore sulla domanda. (Res)