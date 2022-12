Business news: Brasile, gettito fiscale in aumento del 7,97 per cento su anno a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale in Brasile ha registrato a ottobre 2022 un aumento pari al 7,97 per cento su anno. Lo riferisce l'Agenzia delle entrate (Receita federal). Complessivamente, il gettito fiscale è stato di 205,4 miliardi di real (36,5 miliardi di euro). Si tratta del migliore risultato per il mese da ottobre dal 2000. Nel corso dei primi nove mesi dell'anno il gettito è stato di 1.830 miliardi di real (327 miliardi di euro), in aumento del 9,35 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo i dati della Receita federal, il gettito fiscale aveva chiuso il 2021 a 1.878 miliardi di real (345 miliardi di euro), in aumento del 17,36 per cento rispetto al 2020. (Res)