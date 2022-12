Business news: Colombia, governo chiede a Stati Uniti di rivedere Trattato di libero commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha chiesto formalmente agli Stati Uniti di rivedere alcuni punti del Trattato di libero commercio (Tlc). "Credo che durante il prossimo anno si riuniranno le commissioni per ciascuno dei capitoli e potremo analizzare questi equilibri e squilibri e raggiungere accordi su come migliorare alcune condizioni", ha detto il ministro del Commercio German Umana sentito dall’emittente “BluRadio”. I capitoli che la Colombia chiede siano sottoposti a revisione sono: accesso ai mercati, regole di origine, investimenti e proprietà intellettuale. Durante la campagna elettorale il presidente Gustavo Petro aveva dichiarato che avrebbe negoziato il Tlc con gli Stati Uniti. In particolare, Petro aveva dichiarato che la revisione avrebbe riguardato l’importazione di alimenti, al fine di proteggere l’agricoltura nazionale e migliorare le condizioni dei campesinos colombiani. Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale della Colombia. (Res)