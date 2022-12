Iran: presidente Raisi ammette la possibilità di modificare alcuni articoli della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha ammesso la possibilità di modificare alcuni articoli della Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran adottata nel 1979. Lo ha dichiarato lo stesso Raisi durante un discorso televisivo tenuto in occasione della Giornata della Costituzione iraniana. "La Costituzione iraniana è progettata in modo tale da fornire una via d'uscita in caso di stallo", ha affermato Raisi. "Pertanto, è possibile utilizzare metodi flessibili nell'attuazione delle sue disposizioni", ha proseguito il presidente. (segue) (Res)