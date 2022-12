Egitto: ministro Finanze, deficit finanziario da colmare è di 16 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’Egitto Mohamed Maait ha dichiarato che il deficit finanziario che l'Egitto deve colmare è di circa 16 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. È quanto emerso durante la conferenza “Ceos Thoughts 2022”. "Il Fondo monetario internazionale stima il deficit di finanziamento a 16 miliardi di dollari in quattro anni, o circa 4 miliardi di dollari all'anno", ha aggiunto il ministro spiegando che "l'accordo dell'Egitto con il Fondo ha inviato un messaggio in patria e all'estero circa l'adozione da parte del governo di misure equilibrate”. L'Egitto ha raggiunto un accordo preliminare con l’Fmi alla fine dello scorso ottobre, per ottenere 9 miliardi di dollari. “Questo programma ha una durata di quattro anni. Vogliamo inviare un messaggio di fiducia circa l’economia egiziana”, ha proseguito il ministro, secondo il quale il debito estero salirà a 80 miliardi di dollari entro la fine del prossimo giugno.(Cae)