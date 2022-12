Francia: elezioni presidenza Repubblicani, Ciotti e Retailleau al secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Eric Ciotti e il senatore Bruno Retailleau si sono qualificati per il secondo turno delle elezioni per la presidenza dei Repubblicani, partito della destra francese. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Ciotti ha raccolto il 42,73 per cento delle preferenze, mentre Retailleau è rimasto dietro al 34,45 per cento. Il terzo candidato, Aurelien Pradié, è stato eliminato dopo aver avuto solamente il 22,29 per cento. Il secondo turno si terrà il 10 e l'11 dicembre.(Frp)