Ucraina: "Guardian", bozza di risoluzione su crimini di guerra russi circola all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta circolando presso la sede delle Nazioni Unite a New York una bozza di risoluzione per istituire un tribunale "in stile Norimberga" affinché la leadership russa risponda dei crimini di guerra in Ucraina. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", secondo cui ci sarebbero dei segnali per i quali gli Stati Uniti potrebbero "attenuare" la loro opposizione alla proposta di fronte alle pressioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “È qualcosa a cui il presidente Zelensky tiene molto. Questo è qualcosa che l'Ucraina vuole e penso che avrà molto peso. La domanda è: avranno i voti all'Assemblea generale? Finora, tutte le risoluzioni (dell'Assemblea generale) sull'Ucraina hanno prevalso. I numeri sono stati piuttosto forti”, ha detto nei giorni scorsi Beth Van Schaack, ambasciatore generale degli Stati Uniti per la giustizia penale globale nel corso di un evento a Londra. Il tribunale penale internazionale ha già iniziato a indagare sui crimini di guerra in Ucraina, ma la leadership di Kiev sostiene che la Corte penale internazionale sarebbe ostacolata dal fatto che, mentre può processare coloro che sono accusati di crimini di guerra individuali, non può perseguire i vertici del Cremlino poiché la Russia "non è firmataria dello statuto in questione". (Rel)