© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all’appuntamento “L’Italia delle Regioni”.Palazzo Lombardia, sala Biagi, Piazza città di Lombardia (ore 10:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino (ore 16.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’accensione dell’albero di Natale.Galleria Vittorio Emanuele II (ore 18)REGIONEL'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa al convegno “Think smart, mobility Mind”.Cascina Triulza area Mind (ore 10)L'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, partecipa, su delega del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, all'Assemblea generale di Confindustria Bergamo.Sede Teb di Ranica, via Tezze, Ranica/Bg (ore 15)VARIEPrima edizione de “L’Italia delle Regioni”, evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l’identità e la specificità dei territori italiani. Intervengono, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, il ministro degli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini.Palazzo Lombardia, sala Biagi (ore 9:30)Concerto finale del Progetto speciale di Agis-Associazione generale italiana dello spettacolo, “Sinfonia fantastica”.Auditorium di Milano, largo Gustav Mahler (ore 10:30)Inaugurazione della nuova fermata ferroviaria della Cintura Sud Milano Tibaldi-Università Bocconi, al binario 2 con accesso da via Carlo Bazzi Nord. Partecipano gli assessori comunali Arianna Censi (Mobilità) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana), l'assessora regionale Claudia Maria Terzi (Infrastrutture) e Vera Fiorani, ad e dg di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs).Via Carlo Bazzi Nord, binario 2 (ore 12)Inaugurazione delle luminarie in corso Buenos Aires e ai Caselli di Porta Venezia. Intervengono, tra gli altri, l’assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il responsabile Enel X Italia Augusto Raggi, il general manager Glovo Italia Elisa Pagliarini, il presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano Gabriel Meghnagi.corso Buenos Aires, Caselli di Porta Venezia (ore 18:15) (Rem)