© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La sindaca di Viterbo Chiara Frontini e l'assessore alla cultura e all'educazione Alfonso Antoniozzi presenteranno il Natale Viterbese 2022. Presso la sala consiliare di Palazzo dei Priori a Viterbo (Ore 11)- Il Consorzio italiano compostatori in collaborazione con Re Soil Foundation organizza l'evento Dalla terra alla Terra, Giornata Mondiale del Suolo 2022 "Soils, where food begins". Presso Harry's Bar Trevi Hotel & Restaurant, via di San Vincenzo 10, Fontana di Trevi – Roma (Ore 11)- La Comunità di Sant'Egidio presenta in conferenza stampa la nuova edizione di "DOVE mangiare, dormire, lavarsi", 280 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, conosciuta anche come la "Guida Michelin dei poveri". Presso la comunità di Sant'Egidio, via della Paglia 14 B, Roma (11:30).- Sportivi per Roma e Decathlon presentano "Sport sotto l'Albero", per illustrare il programma dell'evento e le idee regalo promosse dalle associazioni aderenti. Saranno presenti il Presidente del Municipio IV e i rappresentanti degli Enti che hanno patrocinato l'evento: Regione Lazio, Coni Lazio, Cip Lazio, Sport e Salute. Presso Villa Farinacci a Roma (Ore 16:00) (Rer)