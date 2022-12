Business news: America Latina, investimenti esteri in aumento del 40,7 per cento ma ancora sotto livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell’America Latina e dei Caraibi ha ricevuto 142,794 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri nel 2021, il 40,7 per cento in più rispetto al 2020, ma questa crescita non è stata sufficiente a raggiungere i livelli registrati prima della pandemia. Lo afferma la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Eclac) in un comunicato, descrivendo le principali conclusioni del suo rapporto annuale dal titolo Investimenti diretti esteri in America latina e nei Caraibi 2022. A livello globale, si legge, gli afflussi di investimenti diretti esteri sono aumentati del 64 per cento nel 2021, raggiungendo circa 1,6 mila miliardi di dollari. Come destinazione degli investimenti globali, l'America Latina e i Caraibi hanno invece visto diminuire la propria quota, rappresentando il 9 per cento del totale, una delle percentuali più basse degli ultimi dieci anni e ben al di sotto del 14 per cento registrato nel 2013 e 2014. (Res)