Grecia: Tajani, attentato contro consigliere Schlein legato a organizzazioni anarchiche

- L'attentato di Atene contro la prima consigliera d'ambasciata d'Italia ad Atene Susanna Schlein è stato "un atto legato alle organizzazioni anarchiche, poi toccherà a magistratura e polizia di Italia e Grecia fare le indagini". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Che tempo che fa” su “Rai 3”. "L'attentato era per colpire, non dimostrativo. C'era una molotov che non è esplosa, ci sarebbe stato un danno enorme", ha aggiunto Tajani. (Res)