Milano: Barbieri (Confcommercio), dal 2016 ad oggi erogati 13 milioni dal Comune per alleviare disagi cantieri a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano cresce, si espande e si innova. Costruisce nuovi spazi e accelera i percorsi di sviluppo. Sono migliaia i cantieri dove si sta realizzando la città del futuro. Cantieri che spesso limitano l’attività delle imprese e l’attrattività delle aree coinvolte. Il Comune di Milano ha stanziato nuovi fondi per alleviare questi disagi. Dal 2016 ad oggi sono stati erogati 13,3 milioni di euro". Lo scrive su Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri. "Sono risposte concrete che mitigano i costi delle materie prime, dell’energia e dell’inflazione. In un Natale con i consumi com il 'freno a mano tirato', questi fondi sono una boccata d’ossigeno per le imprese disagiate dai cantieri. La collaborazione tra pubblico e privato sostiene le imprese e va a beneficio di tutta la collettività e della Milano di domani". (Com)