Terzo Valico: Fs, abbattuto diaframma galleria alla presenza di Salvini

23 luglio 2021

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato oggi il cantiere Polcevera del "Progetto Unico Terzo Valico - Nodo di Genova" per condividere, insieme alle maestranze e ai vertici delle aziende interessate, la celebrazione di Santa Barbara, protettrice dei minatori, e assistere all’abbattimento del diaframma della Galleria di Valico. Presenti, tra gli altri - is legge in una nota di Ferrovie dello Stato -, il commissario straordinario per il Progetto Unico Terzo Valico-nodo di Genova-Campasso, Calogero Mauceri, del sindaco di Genova, Marco Bucci, del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, dell’amministratore delegato del gruppo Fs italiane, Luigi Ferraris e dell’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. L’abbattimento odierno completa il collegamento di oltre 30 km di scavi in sotterranea nella galleria di Valico e permette il raggiungimento dell’82,6 per centoi dell’avanzamento totale degli scavi rendendo i cantieri della Liguria sempre più vicini a quelli del versante piemontese. È stata l’occasione per illustrare le fasi e l’avanzamento dell’opera e presentare "Cantieri Parlanti", un progetto pensato e realizzato dal gruppo Fs italiane (Rfi e Italferr) con Webuild, in collaborazione con Mit e commissario straordinario per il Nodo di Genova e il Terzo Valico dei Giovi-Campasso. (segue) (Com)