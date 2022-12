Egitto: il governo stanzia due miliardi di dollari per sviluppo settore petrolifero e minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha stanziato due miliardi di dollari di investimenti per favorire lo sviluppo del settore petrolifero e minerario, destinando al settore il 3,5 per cento degli investimenti complessivi per l’anno in corso. Lo ha dichiarato il ministero della Pianificazione dell’Egitto in un comunicato stampa. In particolare, 17,6 miliardi di sterline (716,2 milioni di dollari) sono stati destinati alla raffinazione del petrolio, mentre 31,9 miliardi di sterline (1,2 miliardi di dollari) finanzieranno le attività di estrazione mineraria. Secondo il comunicato, il piano del governo mira a trasformare l'Egitto in un centro regionale per la circolazione e il commercio di gas e greggio, ponendosi come intermediario tra Paesi produttori e consumatori. Il governo intende inoltre continuare a sviluppare le raffinerie di petrolio e le industrie petrolchimiche per aumentare la produzione, migliorare la qualità e accelerare il processo di consegna del gas naturale alle abitazioni e alle industrie.(Cae)