© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande in bocca al lupo a Walter Massa, eletto nuovo presidente di Arci nazionale. Abbiamo bisogno della forza sociale e culturale dell'Arci, nelle battaglie che abbiamo di fronte, per provare a disegnare un futuro diverso per la nostra comunità. Buon lavoro". Lo scrive sui social il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra.(Rin)